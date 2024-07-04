لتعليم القيم والمبادئ لدى الأطفال .. استقبل الآن تردد قناة ماجد الجديد 2024 بجودة عالية بدون تشفير للأطفال

تعتبر قناة ماجد من القنوات المتميزة والمخصصة للأطفال حيث ازداد البحث عن جملة “نزل تردد قناة ماجد الجديد 2024” وتتميز بالعديد من البرامج الترفيهية المسلية كما أنها تحتوي عل برامج تعليمية لتعزيز مهارات الأطفال و تقدمهم؛ ولذلك نقدم لكم تفاصيل تردد قناة ماجد الجديدة ونبذة عن البرامج وأفلام الكارتون التي تقدمها كالتالي.
تردد قناة ماجد علي القمر الصناعي نايل سات
تبث القناة مجموعة مسلية من البرامج والأفلام والمحبوبة لدى العديد من الأطفال ويمكن تنزيلها علي التلفاز بكل سهولة كما يلي:
- التردد: 11526
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4
- معدل الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة ماجد علي القمر الصناعي عرب سات
يستطيع الآباء والأمهات تنزيلها أيضاً من القمر الصناعي عرب سات وذلك لتغطية جميع دول الوطن العربي من خلال:
- التردد: 11804
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3\4
- معدل الاستقطاب: أفقي.
مميزات قناة ماجد
ان قناة ماجد كيدز تدعم العديد من المميزات نذكرها فيما يلي
- تعتبر القناة مجانية ولا تحتاج إلى أي رسوم.
- تمتاز بجودة عالية دون تشويش مما يؤدي إلي رؤية وصوت نقي.
- تقدم الكثير من البرامج المفيدة التي تعمل على تنمية فكر وأخلاق الأطفال.
- تبث القناة مجموعة متنوعة من الأغاني مما يسهل علي الأطفال التعلم والحفظ عن طريق الترديد.
- كيفية تنزيل التردد علي جهاز التلفاز:
- اضغط على “الإعدادات” من الريموت كونترول.
- ثم حدد نوع القمر الصناعي واكتب التردد الخاص به كما هو موضح بالأعلى.
- التأكد من صحة البيانات وكتابة التردد ومعدل الاستقطاب بشكل صحيح.
- اضغط على تنزيل وسيتم نقلها مباشر علي جهازك.