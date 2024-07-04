موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة العالمية مباراة في غاية الأهمية والإثارة بين منتخب إسبانيا وألمانيا في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا 2024 المقامة في دولة ألمانيا، ويأمل المنتخب الألماني في استغلال عامل الأرض والجمهور والفوز في المباراة والصعود إلى الدور قبل النهائي لملاقاة الفائز من مباراة المنتخب الفرنسي ضد المنتخب البرتغالي.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا

تحدد موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، حيث تقام المباراة غداً الجمعة الموافق الخامس من يوليو 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتقام المباراة رسمياً على ملعب إم إتش بي أرينا الموجود في دولة ألمانيا، ويدير اللقاء الحكم أنتوني تايلور.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن بث جميع مباريات بطولة يورو 2024 بشكل حصري ومباشر في الشرق الأوسط وقارة آسيا، وأوضحت القناة إذاعة مباراة إسبانيا وألمانيا غداً الجمعة عبر قناة بي إن ماكس 1 اتش دي بتعليق المتميز التونسي عصام الشوالي لوصف أحداث المباراة المرتقبة والمصيرية.

التشكيل المُتوقع للفريقين

يتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني بتشكيلته الأساسية من أجل الفوز والصعود إلى مباراة الدور قبل النهائي، حيث يتوقع أن يعتمد على الأوراق التالية:

حراسة المرمى: سيمون.

خط الدفاع: لابورت ونورماند وكوكوريلا وكارفخال.

خط الوسط: رودري وبيدري وفابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز ويامين لامال وموراتا.

من جانبه يتوقع أن يبدأ ناجلسمان مدرب ألمانيا بتشكيلة تتكون من: