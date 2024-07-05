زيادة 100000 دينار عراقي.. تعرف على سلم رواتب المتقاعدين العراق وحقيقة الزيادة الجديدة.. وزارة المالية توضح

تتصدر عناوين البحث الآن في العراق عنوان سلم رواتب المتقاعدين، وأصبح من أكثر الأسئلة المتداولة بين المواطنين ويرغب المواطنين في معرفة تفاصيل هذا الخبر وهل سيتم تطبيقه بالفعل أم لا، ونتيجة لذلك فقد أشارت وزارة المالية أنه يتم العمل على الانتهاء من توفير جميع الدرجات المالية وسيتم الإعلان عن كل ما يخص هذا الخبر الفترة المقبلة، ويجب التنويه على حرص الوزارة المالية بتقديم جدول يتضمن جميع الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية وسيتم توضيح تفاصيل بخصوص رواتب سلم المتقاعدين في العراق.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

بعد وجود حالة من الأسئلة المتكررة بشكل كبير بين المواطنين وزيادة عمليات البحث، فقد تم إصدار بيان رسمي يوضح ما يتعلق بسلم رواتب المتقاعدين وهذا البيان يتضمن توضيح على وجود زيادة تصل نسبتها إلى 200٪ والتي تتعلق بالدرجة العاشرة والدرجة التاسعة والدرجة الثامنة، في حين أن بقية الدرجات الوظيفية يوجد زيادة نسبتها تصل إلى 150٪ ونقدم لكم باقي الزيادات التي تمت إضافتها على النحو التالي:

قيمة راتب الدرجة الثامنة بعد وجود زيادة تصل قيمة الراتب إلى 820 ألف دينار عراقي.

بينما قيمة راتب الدرجة العاشرة بعد إضافة زيادة تصل إلى 650 ألف دينار عراقي.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بكل سهولة كل ما في الأمر هو الالتزام بمجموعة من الخطوات التي سيتم توضيحها في السطور التالية: