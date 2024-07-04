سامسونج تُذهل العام بهاتفها الجديد!!.. تسريب خطير عن Galaxy Z Fold6 الأكثر تميزًا بـ 100 ألف جنيه

كشفت شركة سامسونج العالمية، عن قرب الإنتهاء من اللمسات الأخيرة لهاتف الجديد ” Galaxy Z Fold6″ وهو هاتف قابل للطي الجديد، مما تم نشر بعض الصور الجديدة عن الهاتف التي تُظهر عرض الزوايا المربعة وكذلك الشاشة الغطاء الأوسع وحجم العرض للإرتفاع بالنسبة للشاشة الداخلية للهاتف ذاته، هاتف سامسونج الجديد مقاوم بشكل كبير للماء لمدة تصل إلى نصف ساعة وعلى عمق يتجاوز الـ 1.5 متر.

تسريبات عن هاتف سامسونج الجديد

ووفقًا للتسريبات الخاصة بهاتف سامسونج الجديد ” Galaxy Z Fold6″ أنه لا يوجد حماية من الغبار وكذلك الطفيلات الصغيرة التي تظهر على الهاتف، لكن جاري عمل وضع طبقة تحمي الهاتف من الغبار ضمن اللمسات الأخيرة المعلنة من قبل شركة سامسونج، ليكون من أبرز المميزات التي تُقنع المستهلكين في شراءه، هذا وأن الهاتف يحتوي على 3 أنواع من ذاكرة التخزين مع اختلاف في سعر كل مساحة تخزين.

سعر Galaxy Z Fold 6

وفقًا للتسريبات الأخيرة عن هاتف Galaxy Z Fold 6، فسعره يختلف وفقًا لحجم المساحة التخزينية، كما يلي:-