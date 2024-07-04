مـن هنـا .. استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 واجراءات التقديم 2024

إسلام رمضان تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
مـن هنـا .. استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 واجراءات التقديم 2024
التسجيل في سكنات عدل 3

تترقب الأنظار في الجزائر إطلاق مرحلة التسجيل في سكنات عدل 3، الذي يعد بمثابة نقطة تحول في قطاع الإسكان، وهو مشروع رائد تشرف عليه وزارة السكن والعمران، مع اقتراب الموعد المحدد، يتزايد الإقبال والتساؤلات حول إجراءات التسجيل، الوثائق اللازمة، وكافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج، مما يعكس الأهمية الكبرى لهذه المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين السكنية.

التسجيل في سكنات عدل 3 2024

لضمان إتمام عملية التسجيل في سكنات عدل 3 بنجاح، يجب ملء الإستمارة بالمعلومات الآتية بدقة:

  1. أولا بيانات المتقدم الشخصية، والتي تشمل: الاسم الكامل، لقب العائلة، تاريخ ومكان الميلاد، رقم شهادة الميلاد، العنوان التفصيلي، رقم الهاتف، المهنة، البريد الإلكتروني، رقم الضمان الاجتماعي، الراتب الشهري، الحالة العائلية، وعدد الأبناء.
  2. ثانيا، بيانات الأولياء، تتضمن: الاسم الكامل لكل من الأب والأم، تواريخ وأماكن ميلادهما.
  3. ثالثا بيانات الزوج أو الزوجة، وتشمل: الاسم الكامل، لقب العائلة، رقم شهادة الميلاد، العنوان، رقم الهاتف، المهنة، تاريخ ومكان الميلاد، الراتب الشهري، البريد الإلكتروني، ورقم الضمان الاجتماعي.
  4. من المهم التأكد من صحة هذه المعلومات لتجنب أي تأخير أو مشاكل في عملية التسجيل.

ما هي إجراءات الحصول على سكنات عدل 3 2024

لمن يسعى للإستفادة من مشروع “عدل 3” السكني، يتوجب عليهم الالتزام بخطوات الحصول على وحدة سكنية كالتالي:

  • البدء بتقديم طلب إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية الجزائرية.
  • تعبئة استمارة التسجيل بعناية، وإرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
  • بعد التقديم، سيتم إخطاركم بقرار القبول أو الرفض.
  • في حال الموافقة، يطلب دفع ربع قيمة الوحدة السكنية المختارة.
    الالتزام بسداد الأقساط الشهرية لمدة 25 عاما.
  • تجدر الإشارة إلى أن التأخير في السداد لستة أقساط متتالية قد يؤدي إلى إلغاء العقد تلقائيا.
  • من الضروري الانتباه إلى هذه الخطوات لضمان تجربة سلسة في الحصول على السكن.
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معلومات الكاتب
إسلام رمضان

حاصل على ليسانس «أصول دين» جامعة الأزهر، أحب متابعة الأخبار والكتابة عنها والبحث بشكل واسع عن كل كلمة في الخبر

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