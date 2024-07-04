موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو 2024 الدفعة 80 ورابط الاستعلام عن تحقق الأهلية عبر موقع portal.ca.gov.sa

يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو 2024 ورابط الاستعلام عن تحقق الأهلية، حيث ينتظر المواطنين المتقدمين للحصول على دفعات حساب المواطن أهلية الدفعة 80، حيث يعمل البرنامج على مراجعة شهرية لطلبات المستفيدين من البرنامج للتأكد من توافر الشروط الخاصة بالاستفادة فيهم، بخلاف تحديث بياناتهم بشكل مستمر حتى لا يتسبب هذا في توقف الدعم، وخلال هذا التقرير نوضح لكم موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن وكيفية الاستعلام عن الأهلية فتابعونا.

موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو 2024

برنامج حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم والمساعدة في المملكة العربية السعودية، والذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين التي يحتاجون للمساعدة، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تسيطر على البلاد، وجاء هذا البرنامج لحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وهو جزء من خطة رؤية 2030 الأكبر التي تطبقها المملكة حاليا، ومن المقرر أن تصرف الدفعة 80 لشهر يوليو 2024 يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، وسيتم إيداع المبالغ المستحقة لكل مواطن في الحسابات البنكية الخاصة بهم في الساعات الأولى من هذا اليوم.

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن لجميع المستفيدين من حساب المواطن التأكد من أهلية الدفعة الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال الخطوات التالية: