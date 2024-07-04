حيوانات برية وأسماك قرش!.. تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

قناة ناشيونال جيوغرافيك، من أكثر القنوات التي تقوم بنقل حياة الحيوانات البرية والمفترسة، وكذلك جميع من يعيشون في البحار من الأسماك والحيتان، وغيرها من المحتوى الأخر الأكثر تميزًا على الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة في النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

ولكي يتم تنزيل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات، ومشاهدة المحتوى الهادف، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي قناة ناشيونال جيوغرافيك فهو النايل سات.

التردد الجديد يكون 12467.

استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك فهو أفقي.

بينما معامل الترميز للقناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

معلومات تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 عربسات

ولكي تقوم بتنزيل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك الناقل للمحتوى الهادف لنقل ثقافة الحيوانات والحياة البرية، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي قناة ناشيونال جيوغرافيك فهو العرب سات.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون 11804.

معامل الترميز للقناة فهو 27500.

استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم تنزيل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك، وفقًا لما يلي:-