تحديث واتساب جي بي ضد الحظر APP ⭐️⭐️⭐️⭐️ (امتيازات ممتازة).. ابديـــت جامــد اتسابق وحمله علي هاتفك

من أقدم النسخ المطورة التي تم إطلاقها على واتساب الرسمي هو تحديث واتساب جي بي، والذي يعد من التطبيقات المطورة على برنامج واتساب ماسنجر برنامج المراسلات والدردشات حيث قام المطور الكس بتطوير واتساب جي بي ليكون أفضل من التطبيق الأصلي، حيث حرص المطور على إضافة الكثير من المميزات المختلفة داخل النسخة المطورة، مما جعل الكثير من المستخدمين يفضلونه دون غيره من تطبيقات المراسلة و الدردشات.

تحديث واتساب جي بي

يحرص عدد كبير من المستخدمين على الاستفادة من تحديث واتساب جي بي التي يتم تطويره بشكل مستمر من قبل المطور الكس، وذلك لإضافة الكثير من المميزات التي تسهل من عملية المراسلة لجميع المستخدمين، ويعد من أبرز المميزات التي يتميز بها واتساب جي بي ما يلي:

يمكن من خلال استخدام واتساب جي بي أن يقوم المستخدم بإخفاء ظهوره على التطبيق بكل سهولة وبذلك لا يمكن لأي مستخدم آخر معرفة أن المستخدم متواجد على التطبيق.

علامة الوصول المزدوجة التي تحدث عند وصول الرسالة يمكن إخفائها بكل سهولة.

كما يتم إخفاء علامة الصح الزرقاء.

يمكن بكل سهولة تخصيص المحادثات التي يصل منها الإشعارات.

القيام بتغيير ألوان المحادثات والواجهات الرئيسية.

يتم تنزيل سمات التطبيق المجانية وذلك بحسب رغبتك.

عيوب تطبيق واتساب جي بي

كما أنه عند تحديث واتساب جي بي تستطيع الاطلاع على مميزات التطبيق فأنت في هذه الحالة تستطيع التعرف على أهم عيوب التطبيق والتي تتمثل في التالي: