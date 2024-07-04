وزارة الموارد البشرية تعلن عن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 80 في حسابات المستفيدين

يعتبر برنامج حساب المواطن واحد من أبرز البرامج الموجودة في المملكة العربية السعودية والذي يقدم الدعم المادي للمواطنين داخل المملكة، ويستفيد عدد كبير من المواطنين السعوديين بهذا الدعم حيث ينزل مبلغ من المال شهرياً في حساباتهم في حال استيفاء كل الشروط المُحددة من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية.
موعد نزول حساب المواطن
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 80 الخاصة بشهر يوليو 2024، حيث أكدت الوزارة نزول الدعم يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، وستبدأ عمليات الإيداع ابتداءً من الساعة 12 في منتصف الليل في حسابات المستفيدين، ومن ثم يستطيع كل مستفيد صرف الدعم عبر البنوك التابعة للبرنامج أو من ماكينات الصراف الآلي.
وأكدت وزارة الموارد البشرية إنه لا يوجد أي تغيير في مواعيد الصرف المُحددة، حيث أوضحت الوزارة من قبل نزول الدعم الخاص بحساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يصادف هذا اليوم إجازة سنوية أو عطلة أسبوعية.
طريقة الاستعلام عن حساب المواطن
أشارت وزارة الموارد البشرية السعودية إلى إمكانية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن من خلال بعض الخطوات البسيطة عبر الموقع الرسمي، وإليك الخطوات اللازمة:
- ادخل أولاً على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.
- يجب إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.
- اختيار الآن خدمة الاستعلام عن الحساب.
- يجب تحديد الدفعة 80 الخاصة بشهر يوليو للاستعلام عنها.
- الضغط الآن على كلمة استعلام من أجل الحصول على نتائج أهلية حساب المواطن.
- تظهر أمامك النتائج مع ظهور حالة الأهلية الخاصة بحسابك.