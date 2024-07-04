وزارة الموارد البشرية تعلن عن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 80 في حسابات المستفيدين

يعتبر برنامج حساب المواطن واحد من أبرز البرامج الموجودة في المملكة العربية السعودية والذي يقدم الدعم المادي للمواطنين داخل المملكة، ويستفيد عدد كبير من المواطنين السعوديين بهذا الدعم حيث ينزل مبلغ من المال شهرياً في حساباتهم في حال استيفاء كل الشروط المُحددة من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية.

موعد نزول حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 80 الخاصة بشهر يوليو 2024، حيث أكدت الوزارة نزول الدعم يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، وستبدأ عمليات الإيداع ابتداءً من الساعة 12 في منتصف الليل في حسابات المستفيدين، ومن ثم يستطيع كل مستفيد صرف الدعم عبر البنوك التابعة للبرنامج أو من ماكينات الصراف الآلي.

وأكدت وزارة الموارد البشرية إنه لا يوجد أي تغيير في مواعيد الصرف المُحددة، حيث أوضحت الوزارة من قبل نزول الدعم الخاص بحساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يصادف هذا اليوم إجازة سنوية أو عطلة أسبوعية.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

أشارت وزارة الموارد البشرية السعودية إلى إمكانية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن من خلال بعض الخطوات البسيطة عبر الموقع الرسمي، وإليك الخطوات اللازمة: