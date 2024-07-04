تحديث واتساب الذهبي ضد الحظر GOLD ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (امتيازات ممتازة).. نسخة جـــامدة اتسابق قبل الجميع وفك بلوك رقمك

إذا كنت بحاجة إلى البحث عن تطبيق مراسلات مميز وفريد وضد الحظر فأنت في هذه اللحظة تحتاج إلى تحديث واتساب الذهبي، وهو تطبيق المراسلات و الدردشات المعدل والمطور من تطبيق واتساب الرسمي، ولكن في هذه النسخة قام المطور بإضافة العديد من المميزات التي يفتقدها واتساب الرسمي وتم إضافتها إلى واتساب الذهبي وذلك بلونه الذهبي المميز الذي يعشقه عدد كبير من المستخدمين حول العالم.

تحديث واتساب الذهبي

حتى تحصل على الكثير من المميزات والاضافات التي تجعل المراسلة والدردشة أمر ممتع وسهل للغاية يلزمك الحصول على تحديث واتساب الذهبي، والذي يتمتع بعدة مميزات يعد من أبرزها ما يلي:

يمكنك في تطبيق واتساب الذهبي أن تقوم بتفعيل الوضع الليلي وهو الوضع الي يوفر الكثير من الطاقة ويعمل على راحة العين.

يمكنك تشغيل الرد التلقائي مما يوفر عليك الكثير من الجهد والوقت وخاصة في مجال العمل.

يمكن للمستخدم أن يقوم بتنزيل حالات الأصدقاء الآخرين والاحتفاظ بها دون علمهم.

كما أن تطبيق واتساب الذهبي ضد الحظر لا يمكن حظر مستخدمه أبدا.

يتيح التطبيق للمستخدم القفل السري لدردشات والمحادثات الأخرى بحيث لا يمكن لأي متطفل الاطلاع على محادثاتك السرية.

تطبيق واتساب الذهبي ضد الحظر

بعد القيام بعملية تحديث واتساب الذهبي سوف تكتشف ميزة مهمة جدا في التطبيق وهو أن تطبيق واتساب الذهبي ضد الحظر، وذلك وفقا للتالي: