حسابات ببجي مجانا مع كلمة السر free BUBG mobile Accounts FRee ⭐️⭐️⭐️⭐️.. اتسابق في امتلاكها هتخليك محترف

الحصول على حسابات ببجي مجانا مع كلمة السر يعد من أبرز الأمور التي يبحث عنها اللاعبين في لعبة ببجي حيث تتيح الحسابات المجانية للاعبين إمكانية شحن شدات ببجي كما أنها تضيف للعبة الكثير من المميزات التي تجعل اللعبة أكثر تشويقا وإثارة ومتعة من ذي قبل، ولذلك كان الحصول على حسابات مجانية في لعبة ببجي من أهم الأمور التي يتم البحث عنها من قبل محبي لعبة ببجي.

حسابات ببجي مجانا مع كلمة السر

حتى يتمكن اللاعب من الحصول على حسابات ببجي مجانا مع كلمة السر يلزمه أن يقوم بعدة مهام وتتمثل تلك المهام في التالي:

عليك التوجه أولا إلى رابط الحساب المجاني الموجود في لعبة ببجي.

تظهر على الشاشة أمامك الكثير من الحسابات المختلفة، عليك اختيار الحسابات الذي ترغب فيه.

عليك القيام بنسخ البريد الإلكتروني ونسخ كلمة السر.

بعد ذلك عليك الضغط لإضافة البريد الإلكتروني للحساب المجاني و كلمة المرور في المكان المخصص لها.

بعد أن تقوم بالتوجه إلى اللعبة وتسجيل الدخول بها سوف تحصل على ما يقرب من 800 UC.

بسبب الهدايا التي قمت بالحصول عليها سوف يمكنك الحصول على ملابس جديدة وأسلحة وذخيرة والكثير من المميزات الأخرى.

يمكن أن تحصل على الكثير من العملات الفضية التي يمكن أن تصل إلى ألفين قطعة.

عيوب حسابات ببجي المجانية

كما أن هناك الكثير من المميزات التي يتميز بها حسابات ببجي مجانا مع كلمة السر، فهناك الكثير من العيوب في هذه الحسابات أيضا وهذه العيوب قد ذكرتها الشركة المطورة في بيان لها، ومن أبرز هذه العيوب ما يلي: