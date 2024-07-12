“منصة مظلتي” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لجميع المحافظات

الرعاية الاجتماعية هو أحد البرامج المهمة بشكل كبير بالنسبة للشعب العراقي، وذلك لأن هذا البرنامج ساهم كثيرًا في رفع مستوى معيشة العديد من الفئات المجتمعية التي تعيش ظروف مادية صعبة من خلال تقديم الدعم والمساعدات المالية، وفي الفترة الماضية تزايدت التساؤلات من قبل المواطنين عن الموعد المحدد للإعلان عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، وكان الرد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سيتم الإعلان عن كشوفات الأسماء المشمولة فور الانتهاء من مراجعة طلبات المتقدمين للحصول على مساعدة البرنامج والتأكد من استحقاقهم للدعم المالي حيث حتى الآن لم يصدر قرار بشأن إعلان النتيجة النهائية لجميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ينتظر المواطنين في العراق بفارغ الصبر موعد صدور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ونظراً لكثرة عمليات البحث من قبل المواطنين العراقيين لمعرفة طريقة الاستعلام عن هذه الأسماء، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير طريقة إلكترونية سهلة وسريعة يستطيع المواطنون من خلالها الاستعلام عن كشوفات الأسماء من البيت دون الاضطرار للذهاب إلى المكاتب والمراكز التابعة للوزارة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

على المواطن المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

من الخيارات الموجودة في القائمة الظاهرة قم بالنقر فوق خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة السابعة.

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على زر استعلام.

بعد اتباع الخطوات المذكورة بشكل صحيح سوف تظهر تفاصيل كاملة حول كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية

العاطلون عن العمل بسبب إعاقة جسدية.

محدودي الدخل الشهري.

الأسر الفقيرة.

الأرامل والمطلقات.

كبار السن.

أصحاب الهمم.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية