بابا جاب بلون.. تردد قناة وناسة الجديد نايل سات لأقوي أغاني الاطفال بجودة فوق الممتازة “فرح عيالك في الاجازة”

تردد قناة وناسة ولولو الشطورة يعدان من أبرز عمليات البحث التي ازداد البحث عنهم في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد أن حصل الأطفال على الاجازة الصيفية في أغلب الدول العربية، حيث يبحث الجميع عن قضاء أفضل الأوقات المسلية في مشاهدة برامج وفقرات قنوات الأطفال والتي يعد من أبرزها قناة وناسة كيدز، ولذلك فإن الحصول على التردد الجديد للقناة أصبح من أكثر عمليات البحث على محركات البحث جوجل.

تردد قناة وناسة

بسبب عشق الجمهور لقناة وناسة فقد حرص القائمون عليها على توفير تردد قناة وناسة على أكثر من قمر صناعي في المنطقة وذلك ليتمكن المشاهدين من إضافة القناة إلى أجهزتهم في جميع المناطق في الوطن العربي، وجاء تردد القناة على الاقمار الصناعية المختلفة على النحو التالي:

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات هو 11430.

معدل ترميز القناة هو 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

استقطاب اتجاه القناة عمودي.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو عرب سات.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات هو 11270.

أما عن معدل ترميز القناة فهو 27500.

استقطاب اتجاه القناة عمودي.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

طريقة ضبط القناة

بعد أن وضحنا تردد قناة وناسة يمكن للمشاهدين بكل سهولة ضبط القناة من خلال الخطوات التالية: