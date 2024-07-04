“ثبتها الان”!.. تردد قناة mbc3 على النايل سات والعرب سات بجودة هائلة

تعد قناة mbc3 من أبرز القنوات الفضائية التي تعمل على إذاعة العديد من المحتوى الطفولي المميز، بالإضافة إلى أن القناة حظيت بشعبية كبيرة بين ملايين المتابعين من مختلف الأعمار، بحيث يتمكنوا من مشاهدة كل ما تقدمه القناة المتمثلة في البرامج والأفلام الكرتونية الأكثر ملائمة، ويمكن القيام بتنزيل التردد الجديد للقناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات وعربسات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة mbc3 النايل سات

أصبح بإمكان عدد كبير من المتابعين استقبال قناة mbc3 الأكثر مشاهدة على الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة في النايل سات، وفقًا للمعلومات التي نصت كالأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون نايل سات.

في حين أن التردد الخاص بالقناة يكون 11475.

كما أن معامل الترميز لقناة mbc3 فهو 27500.

هذا وأن معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

استقطاب القناة فهو أفقي.

تنزيل تردد قناة mbc3 عربسات

ولقناة mbc3 تردد أخر على الأقمار الصناعية التي من بينها العربسات، بحيث يمكنك مشاهدة المحتوى الطفولي المميز بجودة عالية دون توقف، وفقًا للبيانات المنصوص عليها كالتالي:-

القمر الصناعي قناة mbc3 فهو عربسات.

هذا وأن التردد الجديد للقناة mbc3 يتمثل في 12399.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب القناة mbc3 فهو عمودي.

هذا وأن معامل تصحيح الخطأ ¾.

خطوات استقبال قناة mbc3 على النايل سات وعربسات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة mbc3 على العربسات ونايل سات، وفقًا لما يلي:-