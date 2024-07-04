موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي.. و ماهي القنوات الناقلة له

يقوم الكثير من الأشخاص الذين بانتظار مسلسل صلاح الدين الأيوبي في الجزء الثاني منه، و ذلك حيث أن الجزء الاول قد استطاع أن يمتلك قلوب كافة المشاهدين و المتابعين، و من الجدير بالذكر أن هذا المسلسل قد نال على شهرة واسعة في العالم العربي و حظي علي نجاح كبير و باهر و قد حقق أرقام وأرباح خيالية و كبيرة جدا، من أجل ذلك سوف نقوم في هذه المقالة بتوضيح متي سوف يكون موعد الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، و ما هي القنوات الناقلة له.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يمكنك القيام بتحميل القناة الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي بكل سهولة و بساطة، و تستطيع أن تقوم بمشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي و مشاهدة الحلقات بشكل حصري، و ذلك علي قناة ATV التركية و ترددها هو:

تردد قناة ATV التركية هو: 10696.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معدل ترميز القناة هو:27500.

معامل تصحيح الخطأ هو:6/5.

جودة القناة هي:HD.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي هو قصة تحكي عن الملحمة التاريخية و التي تقوم بتقديم قصة واقعية، و قام فريق الإنتاج بالاعلأن عن أنه سوف يتم عرض هذا المسلسل علي ثلاثة أجزاء، و ذلك حتي يتمكنوا من عرض المسيرة الخاصة بالقائد الاسطوري صلاح الدين الأيوبي، و سوف يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني في وقت قريب علي الشاشة، و ذلك في شهر أغسطس المقبل سوف يتم عرضه.