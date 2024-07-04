عيش المتعة الجبارة.. تحميل لعبة جاتا سان اندرياس بالتحديث الجديد 2024 على الايفون والاندرويد

لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس Grand Theft Auto: San Andreas هي لعبة فيديو من نوع العالم المفتوح تم تطويرها بواسطة روكستار نورث ونشرتها روكستار جيمز في عام 2004، تعتبر واحدة من الألعاب الأكثر شهرة في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو، وقد حققت شعبية هائلة بفضل عالمها الضخم والحرية التي تمنحها للاعبين في استكشافه والمهام المتنوعة التي يمكنهم القيام بها.

القصة والشخصيات داخل اللعبة

لعبة جاتا سان أندرياس تقدم قصة طويلة ومعقدة تدور حول شاب يدعى كارل جونسون (CJ)، الذي يعود إلى مدينة لوس سانتوس بعد وفاة والدته، تدور الأحداث في عام 1992، وتروي القصة كيف يحاول CJ إعادة بناء حياته وعلاقته بعائلته، بينما يجد نفسه متورطا في الصراعات بين العصابات والشرطة وأفراد من عائلته.

خطوات تنزيل اللعبة