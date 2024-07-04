الآن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 80 لشهر يوليو 2024 وخطوات الاستعلام عن الأهلية

كشفت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 80 لشهر يوليو 2024، حيث ينتظر المستفيدين من البرنامج موعد صرف المبالغ المستحقة لهم بفارغ الصبر، فهي بمثابة راتب شهري يساعدهم على المعيشة والتغلب على متطلبات الحياة الصعبة بسبب الحالة الاقتصادية السيئة في المملكة، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم في السعودية، والذي يستفيد الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق التكافل الاجتماعي في المملكة، ونوافيكم الآن موعد صرف حساب المواطن وخطوات الاستعلام عن الأهلية.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 80 لشهر يوليو 2024

يحصل المستفيدين من حساب المواطن على الدفعات الخاصة بهم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداع المبالغ المستحقة لكل مواطن في الحساب الخاص به، ويمكن تغير موعد الصرف يوماً أو تقديمه يوم في حالة تصادف يوم الصرف لعطلة رسمية في السعودية، ولذلك من المقرر أن تصرف الدفعة 80 يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن