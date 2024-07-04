نزلها الان واتمتع.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد.. عالم الطبيعة الأولي

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية العالمية التي تعنى بالبرامج الوثائقية والتعليمية انطلقت هذه القناة لأول مرة في عام 1997 كجزء من شبكة ناشيونال جيوغرافيك العالمية، وتركز قناة ناشيونال جيوغرافيك على تقديم محتوى متنوع يغطي موضوعات متعددة مثل الطبيعة، الحياة البرية، العلوم، التكنولوجيا، التاريخ، والثقافات المختلفة، وتتميز القناة بجودة إنتاجية عالية، حيث تستخدم أحدث التقنيات في التصوير والإخراج لعرض محتوى مثير ومفيد يساهم في تثقيف الجمهور وتوعيتهم بقضايا البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

منذ إنشائها قبل أكثر من عقدين من الزمن، تميزت قناة ناشيونال جيوغرافيك العربية بتقديمها مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الوثائقية التي تستهوي جمهورا واسعا من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم، هذه القناة العربية تبث عبر جميع الأقمار الصناعية، مما يتيح وصول محتواها الفريد إلى ملايين الأشخاص.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد علي نايل سات

التردد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد علي عرب سات

التردد المحدد: 11804.

نوع القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب المستخدم: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية استقبال وضبط تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على الرسيفر

سنوضح لكم كيفية تنزيل القناة عبر خطوات مفصلة وسهلة.