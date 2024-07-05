فرصة العمر بين ايديك.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 واهم الشروط المطلوبة

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تتيح للمشتركين فرصة الفوز بجوائز مالية ضخمة قد تصل إلى ملايين الريالات وهذه المسابقة تمنح الجميع، بغض النظر عن خلفيتهم أو مكان إقامتهم، الفرصة لتحويل أحلامهم إلى حقيقة كيف تشارك في مسابقة الحلم

الاشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم هي برنامج تلفزيوني تفاعلي يعرض على قناة MBC، ويهدف إلى تحقيق أحلام المشاهدين من خلال تقديم جوائز مالية ضخمة ولمعرفة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم تابع ما يلي:

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم بسهولة من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve إلى الرقم المختصر الخاص بخدمة الاشتراك في بلدك.

ستجد رقم هاتف الاشتراك على موقع MBC الإلكتروني أو على شاشة التلفزيون أثناء عرض البرنامج.

بعد الاشتراك، ستتلقى رسائل نصية تحتوي على أسئلة ثقافية عامة.

يجب عليك الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح لكي تستمر في المشاركة في المسابقة.

يتم إجراء السحب على الجوائز بشكل دوري على الهواء مباشرة خلال بث البرنامج.

كلما زاد عدد الأسئلة التي أجبت عليها بشكل صحيح، زادت فرصك في الفوز.

ما هي جوائز مسابقة الحلم؟

تقدم مسابقة الحلم جوائز نقدية ضخمة تصل إلى ملايين الريالات السعودية ويتم منح جائزة كبرى كل شهر وجوائز أخرى أصغر كل أسبوع وبالإضافة إلى الجوائز النقدية، تقدم مسابقة الحلم جوائز عينية قيّمة مثل السيارات والعقارات والأجهزة الإلكترونية.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

من أهم شروط الاشتراك في مسابقة الحلم منها ما يلي: