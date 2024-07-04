هاام قبل موعد الصرف.. خطوات الاستعلام عن حساب المواطن وما هي طريقة التسجيل والاستفادة من البرنامج

تبحث جماعات عديدة من الأشخاص عن الطريقة المناسبة للاستفادة من برنامج حساب المواطن وللتحقق من نتائج أهلية دفعة 1445 الجديدة باستخدام رقم الهوية، يأتي هذا البرنامج كمساندة مالية للمشتركين، حيث يتم صرف المبالغ شهريا بمبلغ يحدد حسب عدد أفراد الأسرة التي تعاني من ضعف الدخل الشهري وعدم استقراره، لقد تم فتح فتح باب التسجيل لاستيعاب العائلات المستحقة للدعم في هذا البرنامج.
خطوات الاستعلام عن نتائج حساب المواطن
- تفضل بالدخول إلى موقع حساب المواطن من خلال الرابط التالي.
- بعد ذلك، قم بإدخال معلومات التسجيل، وهي اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم أدخل الرمز التحقق الذي يظهر على الشاشة في المكان المخصص له.
- بعد ذلك، انتقل إلى القائمة الرئيسية واختر معلومات الأهلية.
- اضغط على الزر لعرض نتائج الأهلية وانتظر حتى تظهر النتيجة المطلوبة.
خطوات الاستفادة من برنامج حساب المواطن
- بادئ ذي بدء، قم بالولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لحساب المواطن من خلال الرابط المرفق.
- ثم، قم بالنقر على زر إنشاء حساب جديد.
- أدخل بياناتك الشخصية، مثل رقم الهوية، رقم الجوال، وتاريخ الميلاد.
- بعد ذلك، اضغط على خيار التالي.
- ستصلك رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق، قم بإدخاله في الحقل المخصص لهذا الغرض.
- غير كلمة المرور الخاصة بك لزيادة الأمان.
- ستظهر لك نموذج الطلب، قم بملء جميع البيانات المطلوبة فيه.
- لا تنسى إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
- أكد صحة البيانات المدخلة.
- بعد ذلك، انقر على زر الطلب لإتمام العملية.