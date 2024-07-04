هاام قبل موعد الصرف.. خطوات الاستعلام عن حساب المواطن وما هي طريقة التسجيل والاستفادة من البرنامج

تبحث جماعات عديدة من الأشخاص عن الطريقة المناسبة للاستفادة من برنامج حساب المواطن وللتحقق من نتائج أهلية دفعة 1445 الجديدة باستخدام رقم الهوية، يأتي هذا البرنامج كمساندة مالية للمشتركين، حيث يتم صرف المبالغ شهريا بمبلغ يحدد حسب عدد أفراد الأسرة التي تعاني من ضعف الدخل الشهري وعدم استقراره، لقد تم فتح فتح باب التسجيل لاستيعاب العائلات المستحقة للدعم في هذا البرنامج.

خطوات الاستعلام عن نتائج حساب المواطن

تفضل بالدخول إلى موقع حساب المواطن من خلال الرابط التالي. بعد ذلك، قم بإدخال معلومات التسجيل، وهي اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم أدخل الرمز التحقق الذي يظهر على الشاشة في المكان المخصص له. بعد ذلك، انتقل إلى القائمة الرئيسية واختر معلومات الأهلية. اضغط على الزر لعرض نتائج الأهلية وانتظر حتى تظهر النتيجة المطلوبة.

خطوات الاستفادة من برنامج حساب المواطن