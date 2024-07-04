ظهرت حالا.. رابط وزارة التربية لاستخراج نتائج الباكلوريا في سوريا 2024 بالاسم فقط

بعد الانتهاء من امتحانات البكالوريا للعام 2024 في سوريا، هناك تساؤلات عديدة تدور حول نتائج الامتحانات لصف التاسع. من المتوقع أن تعلن وزارة التربية السورية عن النتائج قريبا عبر موقعها الرسمي moed.gov.sy، سيتمكن الطلاب من مختلف المحافظات السورية، سواء داخل أو خارج البلاد، من الاطلاع على نتائجهم باستخدام أرقام الاكتتاب الخاصة بهم بسهولة تامة، تابعو معانا هذا المقال للتعرف على رابط وزارة التربية لاستخراج النتائج.

خطوات الاستعلام عن النتائج

في صدور قليله القادمه سوف نتعرف على الرابط الرسمي للحصول على نتائج البكالوريا في سوريا 2024 بالاسم فقط:

قم بزيارة موقع وزارة التربية السورية عبر الإنترنت.

ابحث عن رمز النتائج الامتحانية.

اختر الفئة الدراسية التاسعة للعام الدراسي 2024 في الدور الأول.

بعد ذلك، حدد اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

أدخل اسمك الكامل ورقم جلوسك.

ثم انقر على زر البحث.

سيتم عرض النتائج الخاصة بك بعد ذلك.

نتائج الباكلوريا في سوريا

بعد اكتمال عمليات التصحيح لامتحانات التاسع في سوريا لعام 2024، يتم الآن استكمال تقييم كراسات طلاب الصف التاسع والبكالوريا، ينتظر الطلاب في سوريا بفارغ الصبر إعلان نتائج الامتحانات، حيث سوف تكون متاحة لجميع المحافظات والمدن بما في ذلك دمشق، حلب، واللاذقية، بالإضافة إلى مناطق أخرى، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط المخصص moed.gov.sy، حيث سيكون بمقدورهم استعلام والحصول على تفاصيل النتائج بشكل شامل.