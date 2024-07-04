هنـا .. رابـط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن آلية الاطلاع على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لآخر دفعة في العام الجاري، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية “مظلتي” بتنزيل القوائم عبر الإنترنت، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة حددت مجموعة من المعايير الضرورية التي يجب أن تتوفر في المتقدمين العراقيين ليتم إدراجهم ضمن المستحقين للدعم، وتعد الرعاية الاجتماعية إحدى صور الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية طريقة مبتكرة للتحقق من أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، وهي جزء من البنية التحتية الرقمية للوزارة، ويمكن إجراء الإستعلام بخطوات بسيطة كالتالي:

ابدأ بزيارة العنوان الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي. أدخل بياناتك لتسجيل الدخول في الأماكن المخصصة لذلك. اختر خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية من قائمة الخدمات الإلكترونية. حدد رقم الدفعة والمحافظة التي ترغب بالاستعلام عنها. أكمل إدخال البيانات اللازمة في الحقول المحددة. تحقق من صحة المعلومات المدخلة، وبعد ذلك ستظهر لك القوائم التي تحتوي على أسماء المستفيدين. يمكنك تنزيل القوائم والبحث عن الإسم الذي تحتاجه بكل سهولة.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من المعايير الأساسية للحصول على الرعاية الاجتماعية، وهي جزء من الدعم المالي المخصص للمواطنين الذين يستوفون الشروط، تتضمن هذه المعايير ما يلي: