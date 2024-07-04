شروط قرعة الحج في المغرب وموعد إجراءها لموسم 1446-2025

يعد موسم الحج من أكثر الأمور التي تشغل بال ملايين المسلمين حول العالم، حتى أن المواطنين في دولة المغرب يتساءلون عن موعد إجراء القرعة لموسم العام المقبل 1446-2025، بالإضافة إلى أن ذلك يُتيح لألاف الحجاج تأدية هذا الركن الأعظم من بقاع العالم وأداء مناسك الحج والطواف وزيارة بيت الله، وفي السطور التالية نوضح لكم الموعد الرسمي لإجراء القرعة.

متى موعد إجراء قرعة الحج للموسم الجديد 2025-1446

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن إجراء القرعة تمدد إلى يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، على أن بحيث تنتهي يوم 19 يوليو 2024، وهو الموافق يوم 13 من شهر محرم 1446، بما يشمل كافة القيادات العاملة في دولة المغرب، شاملاً العمالات الخاصة لجميع الحجاج وكافة الوكالات الأسفار السياحية، بحيث يتم الإعلان عن إجراء القرعة وأسماء الفائزين في هذه القرعة، هذا وأن الموسم الحالي شمل نحو 34000 حاج مغربي.

ما هي شروط قرعة الحج 2025-1446؟

حددت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المغربية، مجموعة من الشروط العامة التي يتم على إثرها التقديم في قرعة الحج للموسم الجديد 1446-2025، وفقًا لما يلي:-