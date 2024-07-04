مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية 1446 اعرف الان للحاق بفرص التقديم

المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من الدول العربية التي تضع قيمة كبيرة على التعليم، وتحرص دائمًا على العناية بجميع نواحي التعليم، ولكن تولي اهتمام خاص بالتعليم العالي فتسعى لتطوير جميع الجامعات سواء كانت حكومية، خاصة، أو أهلية، وتهتم بشكل كبير بإدخال التكنولوجيا الحديثة في التعليم، والهدف تخريج جيل متميز قادر على التعامل مع العالم الحقيقي وأسواق العمل، مما يساهم في تحسين الحياة في المملكة وتطوير المجتمع، فكلما زاد الاهتمام بتعليم الأجيال انعكس ذلك بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة العربية السعودية.

مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية لعام 1446

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد التسجيل في الجامعات للطلاب والطالبات وأكدت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وجاءت هذه المواعيد متمثلة في النقاط التالية:

موعد التقديم الموحد في جامعات الرياض يبدأ من 24 إلى 28 ذو الحجة للطلاب، ومن 25 إلى 29 ذو الحجة للطالبات.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية تبدأ من يوم 24 حتى يوم 27 ذو الحجة للطلاب والطالبات، ومن يوم 25 حتى يوم 28 ذو الحجة.

تبدأ جامعة الملك فهد للبترول في استقبال طلبات التقديم لجميع الطالبات اعتبارًا من 4 وحتى 21 ذو الحجة.

تبدأ جامعة الملك فيصل استقبال طلبات التقديم من جميع الطلبة من تاريخ 20 إلى 24 ذو الحجة.

تبدأ جامعة الإمام عبدالرحمن التسجيل من يوم 7 محرم ويستمر حتى يوم 11 من نفس الشهر.

تبدأ جامعة حائل عملية التسجيل من يوم 28 ذو الحجة وتستمر حتى يوم 2 محرم.

تبدأ جامعة الأميرة نورة عملية التسجيل في الأول من يوليو عام 2024، الموافق 13 ذو الحجة.

جامعة بيشة تفتح باب التقديم لجميع الطلاب من 12 إلى 21 محرم.

تبدأ كلية الأمير سلطان الصحية في استقبال طلبات التقديم للبنين من يوم 24 إلى يوم 28 ذو الحجة.

شروط التسجيل في الجامعات السعودية 1446

حددت الجامعات السعودية مجموعة من المتطلبات التي يجب أن يستوفيها الطالب للتسجيل وتشمل هذه المتطلبات النقاط التالية: