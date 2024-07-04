مليون مبروك.. رابط الحصول على نتائج الدبلومات الفنية في مصر 2024.. شوف نتيجتك من هنا

في اخبار جديدة حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخطوات التفصيلية للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 عبر بوابة التعليم الفني باستخدام رقم جلوس الطالب، من المتوقع أن تصدر النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، مما يدعو الطلاب والطالبات إلى معرفة الطريقة الصحيحة للحصول على نتائجهم ومعرفة الدرجات بشكل دقيق، يمكنهم ذلك عن طريق اتباع الإرشادات المتاحة على البوابة الإلكترونية للتعليم الفني، والتي توفر وسيلة ميسرة وآمنة لاستخراج النتائج إلكتروني، ويتعين على الطلبة الالتزام بهذه الخطوات لضمان الحصول على معلوماتهم الأكاديمية في الوقت المناسب وبشكل سهل وسريع.

خطة توزيع الدرجات

أعلنت وزارة التعليم في مصر أن نتائج الطلاب في التعليم الفني، سواء كان الصناعي، الزراعي، أو التجاري، سيتم الإعلان عنها في الساعات المقبلة وقد أكدت الوزارة أن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية وتسجيل الدرجات قد اكتملت بنجاح من خلال اللجان المتعددة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إلى أن توزيع درجات الدبلوم الفني للعام الدراسي الحالي 2024 سيكون على النحو التالي:

يتم توزيع 1000 درجة لنظام التعليم الصناعي ذو الخمس سنوات. يتم توزيع 700 درجة لنظام التعليم الصناعي ذو الثلاث سنوات. يتم توزيع 570 درجة لنظام التعليم المزدوج ذو الثلاث سنوات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الطالب بشكل مفصل ودقيق: