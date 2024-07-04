لولو بتسمع الكلام.. تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات2024بجوده ممتازه

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو بتسمع الكلام.. تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات2024بجوده ممتازه

تعتبر قناة وناسة هي قناة من ضمن القنوات الفضائية الرائعة و المميزة و التي استطاعت أن تكتسبت شهرة كبيرة و بشكل واسع، و هذا لأن الكثير من الأطفال يحبون  الاستماع لها و مشاهدتها، و تعد قناة وناسة من القنوات التي تقوم بتقديم أغاني و أناشيد رائعة و مميزة جدا، و من أجل ذلك فإن العديد من أولياء الامور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديد و الذي يحتوي على جودة عالية، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يمكنك أن تقوم بتحميل قناة وناسة، و بكل سهولة و بساطة، حيث تعد قناة وناسة من القنوات التي حصلت علي شهرة كبيرة في خلال فترة قصيرة جدا، و  تستطيع تحميلها من خلال هذه الخطوات و هى:

  • تردد قناة وناسة هو:11430.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • معدل ترميز القناة هو:27500.
  • جودة القناة هي: SD.

اهم مميزات قناة وناسة

قناة وناسة هي قناة رائعة و مميزة يحبها الكثير من الأشخاص و خاصة الأطفال، حيث تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال، و التي تهدف إلى تعزيز و بناء العديد و الكثير من القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية أيضا عند الاطفال، و تقوم  بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة التي يعشق الاطفال مشاهدتها و متابعتها و تقليدها كثيرا.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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