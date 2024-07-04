تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية في الدوري المصري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية في الأسبوع 29 من عمر الدوري العام المصري لكرة القدم حيث يقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة في توقيت الساعة 7 من مساء اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر يوليو من العام الجاري بتوقيت المحلي للجمهوريه العربية المصرية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الداخلية

وينوي المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي في اجري عدد من التغييرات في تشكيل الفريق خلال مواجهة اليوم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية في الجولة 29 من عمر الدوري العام المصري لكرة القدم في ظل عودة الدولي المغربي رضا سليم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى قائمة الفريق مع غياب طاهر محمد طاهر الذي تألق خلال مواجهة المارد الأحمر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري العام المصري لكرة حيث احرز هدف وصنع اخر ليقود المارد الأحمر من أجل تحقيق الفوز على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بنتيجة أربع اهداف مقابل لاشي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية

ويقود الدولي الفلسطيني وسام أبوعلي مركز رأس الحربة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية عشية اليوم الخميس في الأسبوع التاسع والعشرين من عمر الدوري العام المصري لكرة القدم حيث جاء تشكيل الأهلي كالتالي: