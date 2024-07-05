“مهمات جاتا 5“ تنفيذ مهمة طلب الصداقة ومتجر المجوهرات GTA || أسولت كارباين

يوجد الكثير من مستخدمي لعبة جاتا لا يعرف شيء عن مهمات جاتا ويجب عليهم إتمام تلك المهام أثناء اللعب وهذا من أجل الفوز وتخطي الجولات، الجدير بالذكر أن لعبة جاتا واحدة من ألعاب الفيديو التي تنتمي لفئة الأكشن والتي يقوم بلعبها عدد لا حصر له من الأشخاص من مختلف الدول حيث أنها تدور حول وجود عصابة إجرامية والتي تقوم بعمليات السطو من أجل تجميع الأموال وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مهمات جاتا

هل تعلم أنه عند تنفيذ مهمات جاتا سوف تحصل على الكثير من الأموال وهي كالتالي:

مهمة طلب صداقة

وهي واحدة من مهمات جاتا الشهيرة والتي يتم يقوم فيها مايكل بمقابلة صديقه ليستر وسوف يتفقان على تلغيم شبكة لايفاتفايدر والتخلص من مديرها عن طريق قتله وذلك لأنه تسبب في خفض أسهم الشركة.

مهمة متجر المجوهرات

في تلك المهمة سوف يتفق كل من مايكل وليستر بسرقة متجر المجوهرات وهذا بسبب تسديد الدين الموجود لدى مايكل الذي تورط بها بسبب تدمير قصر زعيم العصابة، وسوف يذهبان من أجل تصوير أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة وهذا من أجل وضع خطة محكمة.

مهمة لامار دافيس

وفيها سوف يقوم لامار بإخبار فرانكلين بأن ستريتش خرج وسوف يذهبان له من أجل إجراء عملية جديدة والتي سوف تنتهي تلك المهمة بقتل ستريتش برصاصة في رأسة وسوف تحضر الحكومة.

مهمة أسولت كارباين

وفيها سوف يقوم مايكل بسرقة السيارة الخاصة أسولت كارباين وهذا من أجل استخدامها في عملية سرقة متجر المجوهرات.