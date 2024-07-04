رابط nid-moi.gov.iq حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر الموقع الرسمي

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من حجز البطاقة الوطنية للحصول عليها بمختلف أنحاء محافظات الدولة العراقية، إضافة إلى أن الرسوم المعنية بطلب إصدار البطاقة تتراوح من 1000 إلى 5000 دينار، لتكون من أبرز الوثائق الرسمية التي لا يمكن الإستغناء عنها، نظرًا لإحتواءها على المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية الشؤون الوطنية عبر الإنترنت.

مع النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

حتى يتم اختيار خدمة “حجز البطاقة الوطنية”.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

أن يتم إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول لحجز البطاقة الوطنية.

التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

النقر في النهاية على أيقونة “حجز” أو “تأكيد”.

شروط حجز البطاقة الوطنية في العراق

وحتى يتم قبول كافة المتقدمين الراغبين في حجز البطاقة الوطنية الموحدة أمام جميع المواطنين في محافظات العراق، وفقًا للشروط المتمثلة في الأتي:-