“من هنا”.. لينك وخطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالعراق 2024 ur.gov.iq

يعد الاستعلام عن غرامات المرور من الأمور المهمة التي يجب على كل سائق في العراق القيام بها بشكل دوري، وذلك للتأكد من خلو سجله من أي مخالفات قد تعرضه للمساءلة القانونية أو تعيق إنجاز معاملاته وتوفر الحكومة العراقية عدة طرق سهلة للقيام بذلك، عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، بالإضافة إلى مراكز الخدمات المرورية.

طرق الاستعلام عن غرامات المرور

تعد بوابة أور الإلكترونية من هنا البوابة الرسمية للحكومة العراقية، وتتيح للمواطنين الاستعلام عن مختلف الخدمات الحكومية، بما في ذلك الاستعلام عن غرامات المرور وخطوات الاستعلام:

انتقل إلى موقع بوابة أور الإلكترونية.

اضغط على أيقونة خدمات النقل والمرور.

اختر خدمة الاستعلام عن غرامات المرور.

أدخل رقم لوحة السيارة أو رقم الرخصة.

اضغط على زر استعلام.

سيظهر لك نظام الموقع جميع المخالفات المُسجّلة على سيارتك، مع تفاصيل كل مخالفة، مثل نوع المخالفة وتاريخها ومكانها ومبلغ الغرامة.

توفر المديرية العامة للمرور ببغداد تطبيق ذكي باسم المرور الذكي يمكن تحميله من متجري Google Play و App Store.

خطوات الاستعلام من خلال التطبيق

من أهم خطوات الاستعلام من خلال التطبيق منها ما يلي: