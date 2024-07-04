اخبار مفرحة.. الإدارة العامة للمرور بالسعودية تعلن تخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 50% وفقا لهذه الشروط.. اعرفها فورا

أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودية عن مبادرة كريمة لتخفيض غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين.

شروط الاستفادة من التخفيض

من شروط الاستفادة من تخفيض غرامات المخالفات المرورية المتراكمة منها ما يلي:

أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل تاريخ 18 أبريل 2024.

أن يتم سداد جميع المخالفات المتراكمة خلال 6 أشهر من بدء سريان المبادرة، أي خلال الفترة من 18 أبريل 2024 حتى 18 أكتوبر 2024.

لا يشمل التخفيض المخالفات الجسيمة، مثل قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلومترا في الساعة على الطرق السريعة.

آلية الاستفادة من التخفيض

يمكن للمستفيدين من المبادرة سداد المخالفات المتراكمة إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية من هنا أو تطبيق أبشر، كما يمكنهم السداد من خلال مراكز خدمة المرور المنتشرة في جميع أنحاء المملكة: