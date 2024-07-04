عطلة في العراق الاحد.. جدول الإجازات الرسمية مختلف القطاعات

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
عطلة في العراق الاحد.. جدول الإجازات الرسمية مختلف القطاعات
عطلة رسمية في العراق

أعلن مجلس الوزراء العراقي، عن العُطل الرسمية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتكون مدفوعة الأجر كامل، حتى أن الإجازات الرسمية توافق المناسبات الوطنية والأعياد الدينية، بحيث يتحصل عليها جميع الموظفين، وعليه سنوضح لكم في السطور موعد الإجازة الرسمية في الدولة العراقية، حتى يتعرف عليها الجميع.

الإجازة الرسمية في العراق لجميع العاملين

وفقًا للجدول الرسمي للعُطل داخل دولة العراق، فإن يوم الأحد المقبل الموافق 7 من شهر يوليو 2024، حيث إن هذه الإجازة توافق يوم رأس السنة الهجرية  بحيث تكون مدفوعة الأجر كامل، خاصة وأن هذه الإجازة تشمل جميع العاملين في القطاعي الحكومي والخاص، حتى أن المدارس والبنوك، ليأخذ فاصل زمني عن كم الضغوطات التي يواجهها العاملون في الدولة، بالإضافة إلى إرسال المنشورات المعنية بالإجازات لجميع الأجهزة داخل دولة العراق.

عطلة في العراق الاحد.. جدول الإجازات الرسمية مختلف القطاعات
عطلة في العراق الاحد.. جدول الإجازات الرسمية مختلف القطاعات

الإجازات الرسمية في العراق

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الإجازات الرسمية التي يتم الحصول عليها لكافة المواطنين والعاملين في الدولة العراقية، وفقًا لما يلي:-

  • يحصل الموظفين على إجازة رأس السنة الهجرية يوم 7 يوليو 2024.
  • إضافة إلى عُطلة عي النصر لتوافق 10 من شهر ديسمبر.
  • هذا وأن عيد المولد النبوي داخل الدولة العراقية يكون يوم 15 من شهر سبتمبر 2024.
  • مع الحصول على إجازة عيد الثورة الموافق يوم 14 من شهر يوليو 2024.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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