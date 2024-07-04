جرير بتحطم الأسعار … عروض مكتبة جرير السعودية على أحدث هواتف شاومي هاتف Xiaomi Poco F6 

تقدم مكتبة جرير السعودية مرة أخرى عرضا مذهلا لعشاق التكنولوجيا حيث تعلن عن توفر أحدث هواتف شاومي هاتف Xiaomi Poco F6 بسعر لا يصدق تتميز مكتبة جرير بتقديم أحدث الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية بخصومات كبيرة وعروض مغرية مما يجعلها الوجهة الأولى للباحثين عن أحدث التقنيات بأفضل الأسعار في هذا المقال سنستعرض أبرز مميزات هاتف Xiaomi Poco F6 والعروض المغرية التي تقدمها مكتبة جرير مما يجعلك على دراية كاملة بهذا العرض الرائع وكيفية الاستفادة سوف نوضح لكم التفاصيل من خلال السطور القادمة.

مميزات هاتف Xiaomi Poco F6

معالج Snapdragon 8 Gen 1 يضمن أداء سريعا وسلسًا حتى مع التطبيقات والألعاب الأكثر تطلبا.

شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة FHD+، توفر ألوانًا نابضة بالحياة وتجربة مشاهدة رائعة.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل تضمن صورًا عالية الجودة وفيديوهات بدقة 4K.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط مما يوفر وقت شحن قصير واستخدام طويل.

خيارات تخزين متعددة تصل إلى 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) مما يتيح لك مساحة كبيرة لتخزين جميع ملفاتك وتطبيقاتك.

سعر هاتف Xiaomi Poco F6

هاتف Xiaomi Poco F6 متوفر الآن في مكتبة جرير بسعر خيالي مما يجعله فرصة لا تفوت لعشاق التكنولوجيا

كيفية شراء الهاتف