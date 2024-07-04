هش ومقرمش .. بسكويت العشر دقائق وصفة سهلة وسريعة وطعمه مميز

هل تبحث عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير بسكويت لذيذ؟ إليك وصفة بسكويت العشر دقائق بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل وهذا البسكويت المقرمش والشهي ويعجب الأطفال والكبار على حدٍ سواء وبسكويت العشر دقائق هو من الحلويات السريعة واللذيذة التى يمكنك تحضيرها في وقت قصير باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل ويتميز هذا البسكويت بقوامه المقرمش وطعمه الشهي، مما يجعله مثالي لتقديمه مع الشاي أو القهوة، أو كوجبة خفيفة للأطفال بين الوجبات و سنتعرف على كيفية إعداد بسكويت العشر دقائق بخطوات سهلة وسريعة للحصول على نتيجة رائعة في كل مرة.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

لعمل البسكويت نحتاج فقط إللى إحضار المكونات التالية:

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السمن أو الزبدة.

نصف كوب من السكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

بيضة مخفوقة.

طريقة التحضير