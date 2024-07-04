مفيش زيت وسكر تاني.. بشكل رسمي وقف بطاقة التموين لهذه الفئات من الاشخاص.. احذر لتكون منهم

قررت الحكومة المصرية إجراء تغييرات في نظام التموين بهدف توجيه الدعم إلى المستحقين بشكل أفضل، من الفئات التي قد يتم استبعادها من التموين، ولي مقال اليوم وعبر نوقعنا البديل سوف نتعرف على هذه الفئات بشكل من التفصيل

وقف التموين عن هذه الفئات

في السطور القادمة سوف نتعرف على اهم الاسباب التي تؤدي الى وقف بطاقة التموين:

أصحاب الدخل المرتفع: الأشخاص الذين يمتلكون دخل شهري مرتفع قد يكونوا غير مستحقين للدعم التمويني.

المالكون لأصول عالية القيمة: مثل الممتلكات العقارية الفاخرة أو السيارات الفاخرة.

المسافرون للخارج لفترات طويلة: الأشخاص الذين يقيمون خارج البلاد لفترات طويلة قد يتم استبعادهم.

الحاصلون على معاشات مرتفعة: الأفراد الذين يحصلون على معاشات تقاعدية كبيرة.

أصحاب الأنشطة التجارية الكبيرة: الأفراد الذين يمتلكون أنشطة تجارية كبيرة ويدخلون دخل كبير منها.

وقف بطاقة التموين

أكدت مديرة إدارة البطاقات التموينية، أن بطاقات التموين سوف يتم وقفها لبعض الفئات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وحرمانهم من الحصول على السلع التموينية المدعمة، حيث تم تصنيفهم كفئات غير مستحقة لهذا الدعم، في الوقت نفسه، سوف يستمر صرف الخبز لهم، تعتبر بطاقة التموين أداة حيوية للعديد من الأسر، حيث تسهم في تخفيض تكاليف شراء السلع التي قد تكون مرتفعة الأسعار في المتاجر والأسواق ومع ذلك، هناك فئات معينة لا تستحق الاستفادة من هذه البطاقات، وهناك حالات محددة تؤدي إلى وقف استخدام بطاقة التموين.