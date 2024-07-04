حقيقة تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة يوليو 2024 والشروط اللازمة للتسجيل

حقيقة تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة يوليو 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة لتلقى اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين ، خاصة بعد قرار وزارة التضامن بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024، فهل سوف يتم تطبيق قرار التبكير على معاش تكافل وكرامة شهر يوليو أم لا ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

حقيقة تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي أكدت عدم صحة الأخبار التي يتم تداولها بشأن تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024، ومن المقرر أن يتم صرفه في الموعد الرسمي له دون تأخير هو 15 من يوليو 2024.

جدير بالذكر فقد تم تعيين الدكتورة مايا مرسي كوزيرة للتضامن الإجتماعي عوضاً عد الدكتورة “نيفين القباج”، والتي أعلنت أنها سوغ تسعى بكافة جهودها للإهتمام بملف الحماية الإجتماعية والذي سوف يظل على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة الذي يمكن للمواطن الإستعلام عن الطلب المقدم دون الحاجة للخروج من المنزل، وإليكم الخطوات….

رابط الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة يوليو 2024

زيارة موقع وزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت.

اضغط على برنامج تكافل وكرامة .

ادخل الرقم القومي للمواطن المكون من 14 رقم.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر لك حالة الطلب المقدم سواء بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة