من هنا.. طريقة التسجيل في سند العمالة بالكويت 2024 واهم شروط التسجيل

التسجيل الآن في برنامج سند العمالة في الكويت أصبح سهل وبسيط، حيث صمم هذا البرنامج خصيص لدعم العمال في مواجهة التحديات المالية ويهدف البرنامج إلى توفير دعم نقدي للأفراد الذين يعانون من البطالة أو من دخل غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال هذا البرنامج، يمكن للعمال التوجه إلى وزارة القوى العاملة للتسجيل والحصول على الدعم المالي الذي يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

التسجيل في برنامج سند العمالة بالكويت

يوفر برنامج سند العمالة في الكويت للمواطنين محدودي الدخل فرصة الحصول على دعم مالي شهري، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وللاستفادة من برنامج سند العمالة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت من هنا.

اختر خيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية، ثم اختر دعم العمالة الكويتية من القائمة الظاهرة.

اضغط على خانة التسجيل وأدخل جميع المعلومات المطلوبة.

أدخل رقم هاتفك المحمول وأرفق المستندات المطلوبة للحصول على الدعم.

انقر على زر إرسال الطلب لاستكمال التسجيل.

شروط الحصول على دعم العمالة في الكويت

للحصول على دعم العمالة في الكويت، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط والمعايير التي وضعتها السلطات الحكومية و تشمل هذه الشروط ما يلي: