موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 للعاملين في القطاع الخاص

تهل إجازة رأس السنة الهجرية 1446/2024 يوم الاثنين الموافق 8 يوليو المقبل، وقد أعلن مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو إجازة رسمية لجميع العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية مدفوعة الأجر، وقد بدأ البحث من قبل العاملين في القطاع الخاص على معرفة الموعد المحدد لإجازة رأس السنة الهجرية، متى سيكون موعدها؟.

إجازة رأس السنة الهجرية

من جانبه أوضح مصدر مسئول بأنه سيتم تحديد موعد الإجازة الخاصة برأس السنة الهجرية للقطاع الخاص من قبل وزير العمل محمد جبران خلال الأيام المقبلة، مشيراً بأنه من الممكن أن تكون الغجازة يوم الخميس الموافق 11 يوليو الحالي للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف المصدر بأنه من الممكن عدم حصول العامل على إجازة في هذا اليوم، وذلك في حالة حاجه صاحب العمل للتشغيل العمالة في هذا اليوم وبذلك بسبب حاجة ظروف العمل، وبالتالي فإنه يستحق العامل مثلي هذا الأجر، وذلك وفقاً للمادة 52 من قانون العمل.

قرار مجلس الوزراء بإجازة رأس السنة الهجرية

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية 2024 للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري وذلك بدلاً من يوم الاثنين الموافق بداية رأس السنة الهجرية وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل.

ويذكر إنه تم اتخاذ قرار في وقت سابق من قبل رئاسة مجلس الوزراء بأن يتم ترحيل الإجازات الرسمية عن موعدها إلى يوم الخميس.