بعائد يصل إلى 27.75 %.. تفاصيل الشهادة الجديدة لبنك أبو ظبي التجاري مصر (ستار)

بسبب زيادة التقلبات الإقتصادية على المستوى العالمي والمستوى المحلي وزيادة معدلات التضخم الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، يسعى الكثير من الأفراد في إيجاد طرق آمنة من أجل استثمار أموالهم وفي نفس الوقت المحافظة عليها، لذلك يتجهون إلى شراء الشهادات البنكية ذات الفوائد الكبيرة من أجل الحصول على أفضل عائد يمكنهم الإستفادة منه، وقد أعلنت العديد من البنوك الفترة الأخيرة عن تقديم بعد شهادات الادخار والاستثمار، ومنها بنك أبو ظبي التجاري مصر الذي أعلن عن شهادة (ستار )الجديدة بعائد سنوي متغير يصل إلى 27.75 %.

تفاصيل شهاده ‘‘ستار,, الجديدة

قام بنك أبو ظبي التجاري بمصر بإضافة العديد من المميزات في هذه الشهادة الجديدة، وذلك من أجل تشجيع الأفراد على شراء هذه الشهادات والتمتع بهذه المميزات، وتفاصيل الشهادة ومميزاتها موضحة في النقاط التالية:

مدة هذه الشهادة 3 سنوات، وتصدر بالجنيه المصري فقط.

تتميز هذه الشهادة أنها ذات عائد متغير.

العائد السنوي للشهادة 27.75%، ويصرف هذا العائد شهريا.

الحد الأدنى لهذه الشهادة 5000 جنية مصري ثم مضاعفات الألف جنيه.

تساعد الشهادة على الحصول على تسهيل ائتماني (قرض) حتى 80 %.

تتوفر هذه الشهادة للأفراد فقط.

قواعد الاسترداد المبكر لشهادة ‘‘ستار,,

وضع بنك أبو ظبي التجاري في مصر بعض القواعد التي سوف يتم على من يريد الاسترداد المبكر للشهادة، وهذه القواعد كالآتي: