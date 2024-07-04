رابط التسجيل في سكات عدل 3 الجزائر 2024 والشروط اللازمة

اكد السيد “محمد بلعربي” الذي يشغل منصب وزير السكن والعمران عن تخصيص رابط التسجيل في سكات عدل 3 الجزائر 2024، والذي من المقرر أن يتم تفعله بدية من يوم الخميس الموافق 5 يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة صباحاً للساعة السادسة مساء، ومن خلال هذا المقلب سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في سكنات عدل 3 والشروط اللازمة…..

أسعار الوحدات السكنية في سكنات عدل 3

ويتميز سكنات عدل 3 بالكثير من المميزات التي جعلته محور اهتمام وبحث الملايين من المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج، حيث يقوم المتقدم بدفع 38% من قيمة السكن على خمس مراحل، القسط الأول يكون بنسبة 10% عند قبول طلب الاكتتاب ثم يقوم المتقدم بدفع الأربع أقساط الباقية بنسبة 7% القسط الثاني بعد الإنتهاء من أساسيات البناء، والقسط الثالث يتم سداده بعد الإنتهاء من أشغال البناء الكبرى، أما القسط الرابع والأخير فيتم سداده بعد أن يتم الإنتهاء من الأشغال الثانوية والخدمات وأعمال الطرق والخامس قبل أن يتم تسليم مفتاح السكن بعد أن يتم توقيع عقد السكن ، ويلتزم المتقدم بسداد المبلغ الباقي عل مدة لا تتجاوز الـ 35 عام بشرط ألا يتجاوز سن المتقدم 70 عام.

رابط التسجيل في سكات عدل 3 الجزائر 2024

حيث يمكن للراغبين التسجيل في سكنات عدل 3 اتباع الخطوات الآتية: