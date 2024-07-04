قدم الان .. طلبات الإعفاء والتأجيل الجزائر 2024 خطوات التقديم والمستندات المطلوبة للحصول على الاعفاء

صرحت وزارة الدفاع فى جمهورية الجزائر عن البدء فى تلقى طلبات التقديم على الاعفاء والاستثناء وكذلك التأجيل من الخدمة العسكرية فى دولة الجزائر وذلك لبعض الفئات التى تتوفر فيها شروط التقديم ومن أجل مساعدتهم فى الحصول الاعفاء بشكل سهل وبسيط وتُعتبر الخدمة العسكرية من الأمور الضرورية التي يجب على المواطنين القيام بها، لكن هناك بعض الحالات التي يتم فيها الاستثناء

طلبات الإعفاء والتأجيل الجزائر 2024

تتيح الجزائر للشباب تقديم طلبات للإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء من الخدمة الوطنية العسكرية وفقًا لشروط محددة. يُعفى الشباب الذين يعيلون أسرهم بمفردهم من أداء الخدمة بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشباب الذين يعانون من مشاكل صحية تحول دون قدرتهم على أداء الخدمة تقديم تقارير طبية تُثبت حالتهم وصعوبة الأمراض التي يعانون منها للنظر في طلبهم كما يُعفى الشباب الذين تجاوزوا سن 35 عامًا من الخدمة الوطنية أما الأفراد الذين يعملون في الخارج ويزيد عمرهم عن 28 عامًا، فيتم إعفاؤهم أيضًا من الخدمة العسكرية.

المستندات المطلوبة للتقديم على طلبات الإعفاء والتأجيل الجزائر 2024

للتقديم على طلبات الإعفاء أو التأجيل من الخدمة الوطنية العسكرية في الجزائر، يجب توفير مجموعة من المستندات الضرورية. تشمل هذه المستندات:

شهادة صحية توضح وجود وضع صحي يمنع الشاب من أداء الخدمة العسكرية. 4 صور شخصية بخلفية بيضاء تقدم مع الطلب يجب تقديم نسخة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأب. أصل شهادة الميلاد من أجل أثبات معلومات المتقدم وهى وثيقة أساسية قيد عائلى عن والدى المتقدم يُطلب تقديم نسخة مصورة من شهادة العمل الخاصة بالمتقدم، بالإضافة إلى وثيقة تثبت حالته المدنية.

مع ملاحظة انه بتوفير هذه المستندات، يُمكن للشباب تقديم طلبات الإعفاء أو التأجيل من الخدمة العسكرية بسهولة وفعالية.