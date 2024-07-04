برقم الجلوس fany.emis.gov.eg.. لينك نتائج الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية 2024 عبر بوابة التعليم الفني

لينك نتائج الدبلومات الفنية الصناعية التي تم الإعلان عنها منذ قليل من قبل وزير التربية والتعليم الفني بعد اعتمادها، كما أكد أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية جاءت هذا العام مبشرة للغاية عن باقي الأعوام وقد وصل عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحانات حوالي 818921 طالب، لذلك حرصت الوزارة على توفير رابط إلكتروني للدخول من خلاله والاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس دون الحاجة للذهاب للمدرسة.

لينك نتائج الدبلومات الفنية الصناعية

تزايد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي وجوجل عن رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم الفني عن كافة نتائج الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، حيث انتهت امتحانات الدبلومات في 27 يونيو لعام 2024.

كما أكد وزير التربية والتعليم الفني أنه تم تفقد سير الامتحانات وتمت بدون أي شكاوى أو تسريبات للامتحانات وجاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط مع وجود القليل من الأسئلة للطلاب المتميزين، كذلك بدأت تصحيح أوراق الامتحانات على الفور من قبل لجان متخصصة وتم تجميع الدرجات ورصدها ومراجعتها أكثر من مرة حتى يحصل كل طالب على حقه في الدرجات.

كما وفرت الوزارة رابط إلكتروني للدخول عليه والتعرف على النتيجة عبر موقع بوابة التعليم الفني دون الذهاب للمدرسة وذلك بمجرد اعتمادها ورفعها على الموقع حتى يتمكن الكافة من الدخول عليه والتعرف على النتيجة.

استعلام لينك نتائج الدبلومات الفنية 2024

تستطيع وبكل سهولة التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الذي حرصت وزارة التربية والتعليم الفني على توفيره لكافة طلاب الدبلومات الفنية للتعرف على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس دون الحاجة للذهاب للمدرسة والتعرف عليها وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: