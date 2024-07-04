بــزيــادة 1000 درهم.. زيادة في أجور الأمن الوطني 2024 هسبريس في المغرب “وزارة المالية توضح“

انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود زيادة في أجور الأمن الوطني 2024 هسبريس ومنذ ذلك الحين والجميع يتساءل حول حقيقة تلك الأخبار، والجدير بالذكر أنه منذ فترة أعلنت الجهات المسؤولة عن أنه سوف يتم زيادة الأجور في المغرب والهدف من هذا هو مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا الإجابة حول تلك الأسئلة وهل تم بالفعل زيادة الرواتب أم لا.

زيادة في أجور الأمن الوطني 2024 هسبريس

قامت الجهات المسؤولة بالرد حول الأقاويل التي انتشرت في الساعات القليلة السابقة عن زيادة في أجور الأمن الوطني 2024 هسبريس وكان الرد هو أنه تم إضافة زيادة بالفعل في رواتب الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية وكان ذلك في الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني والذي كان يقابل أيضا عيد العمال وكان هذا في مايو السابق ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي أخبار رسمية حول زيادة العاملين.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين في المغرب

الجدير بالذكر أنه وفقا لما نقلته بعض المصادر في شهر أبريل السابق أنه تم إضافة زيادة في رواتب العاملين في القطاعات الحكومية وكان ذلك بقيمة 1000 درهم والذي يعادل 100 دولار أمريكي، كما أنه من المقرر أيضا بزيادة العاملين في القطاعات الخاصة وهذا بنسبة تصل حتى 10٪، ولكن يجب العلم أنه سوف يتم إضافة نصف تلك الزيادة في شهر يوليو لعام 2024 والنصف الآخر سوف يضاف في شهر يوليو لعام 2025، كما أوضحت أيضا أنه من المقرر تحسين وضع المتقاعدين في الفترة القادمة.