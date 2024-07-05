“استعلم من هُنـــا“ رابــط نتائج الجهوي أولى باك 2024 بالمغرب وزارة التربية الوطنية taalim.ma

لم يتبقى سوى أيام قليلة على ظهور نتائج الجهوي أولى باك وهذا ما ينتظره جميع الطلاب بفارغ الصبر، وبناء على ذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن من خلاله جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم وهذا بمجرد اتباع مجموعة من الخطوات وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

نتائج الجهوي أولى باك

يجب العلم أن نتائج الجهوي أولى باك لها أهمية كبيرة لدى الطلاب وذلك لأنها المرحلة التي تأتي قبل امتحانات البكالوريا النهائية لذلك يسعى جميع الطلاب في الحصول على نقاط مرتفعة، ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الجهوي أولى باك في مطلع شهر يوليو، ويمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في مبتدأ يجب الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب. بعد ذلك يجب على الطالب النقر على زر تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. في الخطوة التالية قم بالتوجه إلى قسم الخدمات ثم اضغط على خيار نتائج الطلاب. ثم بعد قم بالضغط على خيار نتائج البكالوريا. في الخطوة التي تليها سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول الطالب قم بكتابتها ثم اضغط على بحث.

رابط الاستعلام عن نتائج الجهوي أولى باك

قامت الجهات التعليمية المسؤولة بإطلاق رابط إلكتروني يساعد جميع الطلاب في الاطلاع على نتائج البكالوريا وهذا بمجرد اتباع التعليمات الآتية: