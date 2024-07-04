”مزايا غير محدودة ومجانية 100%” تحميل واتساب بلس الازرق على هواتف الأندرويد والآيفون بدون حظر

تحميل واتساب بلس الازرق، يشكو بعض مستخدمي واتساب الاصلي من وجود بعض القصور بالتطبيق مما جعلهم يتجهوا لاستخدام بعض النسخ المعدلة من الواتساب والتي تتمتع ببعض الخصائص والمزايا الاضافية وتوفر لهم تجربة دردشة ممتعة ومن أبرز هذه التطبيقات واتساب بلس الازرق الذي يقوم مطوروه بتحديثه بانتظام ليحوز على رضا العملاء، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل واتساب بلس الازرق وأهم مميزاته.

تحميل واتساب بلس الازرق على هواتف الأندرويد والآيفون مؤخرا تم توفير تحديث جديد لتطبيق واتساب بلس الازرق ليتم عمل بعض التحسينات اليه ولحل المشاكل التي كانت تزعج بعض المستخدمين، وفي هذا الاصدار تم دمج عدد من الاصدارات المختلفة سويا لإطلاق نسخة مميزة، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات تحميل التحديث الاخير من واتساب بلس الازرق : من هاتفك الذكي قم بفتح تطبيق جوجل أو أي متصفح انترنت اخر.

ادخل اسم التطبيق whatsapp plus android v24.10.80 في محرك البحث الموجود بالأعلى.

ستظهر لك العديد من نتائج البحث ادخل على ثاني النتائج.

اضغط على رابط التحميل لتنزيل ملف apk الخاص بالتطبيق.

خلال لحظات سيتم تثبيت التطبيق على هاتفك قم بفتحه وانشيء حسابك.

سيطلب منك ادخال رقم الهاتف لارسال رمز التحقق وانشاء الحساب بنجاح. مميزات واتساب بلس الازرق ارسال رسالة صوتية متخفية يمكن للمستقبل سماعها مرة واحدة قبل أن يتم ازالتها من الدردشة تماما.

حماية الدردشة الخاصة مع أي جهة اتصال عن طريق تفعيل رمز سري للدخول اليها.

امكانية تشغيل اكثر من حساب واتساب على نفس الهاتف.

الحصول على الصور الشخصية لجهات الاتصال في المحادثات الجماعية.

وجود وضع يسمح للمستخدم اخفاء حالته واخر ظهور وعلامة قراءة الرسالة وعدم ظهور رؤيتك لحالات جهات الاتصال.