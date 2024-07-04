“سجـــل هُنـــا https sp epedu gov iq“ كيفية التسجيل في مدارس المتفوقين 2024 بالعراق والشروط عبر وزارة التربية

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم في مدارس المتفوقين https sp epedu gov iq لعام 2025 وهي من المدارس المميزة داخل العراق وذلك لأنها تحرص على دعم المواهب لدى الطلاب وتشجيعهم على العملية التعليمية، كما أنها تحرص أيضا على توفير بيئة تعليمية تساعدهم على تحقيق أهدافهم ولكن وضعت مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى الطلاب وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

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إلى جميع الطلاب الذين يرغبوا في التقديم على مدارس المتفوقين في العراق يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وهذا من خلال النقر على الرابط التالي. ثانيا من قائمة الخدمات الموضحة أمامك انقر على خيار التسجيل في مدارس المتفوقين. ثالثا سوف يفتح لك استمارة التقديم يجب ملؤها بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق. رابعا يرجى إرسال الوثائق المطلوبة. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط التسجيل في مدارس المتفوقين

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لدى الطلاب عند التسجيل على مدارس المتفوقين وهي:

يجب أن ينجح الطالب في الاختبارات التحصيلية في كل من المواد التالية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية، العلوم، الرياضيات.

عدم وجود عقوبة لدى الطالب بسبب سلوكه.

يجب أن لا يقل مجموع الطالب عن 90٪.

يشترط أن يكون الطالب عراقي الجنسية.

موعد فتح التسجيل على مدارس المتفوقين

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم إطلاق استمارة التقديم بداية من يوم 8 من يوليو وسوف يتم تحديد موعد الاختبارات التحصيلية والتي سوف تكون يوم 7 من أغسطس.