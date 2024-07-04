سابق الكل بسرعه وحمله.. الاصدار الاخير من الوتساب الذهبي بمميزات مبهره 2024

تطبيق الواتساب من التطبيقات الشهيرة التي يرغب العديد من الأشخاص في تحميلها نظرا للمميزات المتعددة التي يوفرها للمستخدمين، حيث انه تطبيق مراسلة سهل يمكن من خلالها أن ترسل اي صور او مستندات لاي مكان لاي شخص في العالم، لذلك سوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية رابط مباشر لتحميل الواتساب الذهبي على اجهزة الاندرويد وكذلك الايفون

خطوات تحميل الوتساب الذهبي

من احد مميزات الواتساب الذهبي إن تحميله مباشرة من خلال الرابط المباشر له بدون الذهاب الى متجر التطبيقات لذلك عليك اتباع الخطوات التاليه لتحميل الوتساب الذهبي

اضغط على رابط واتس اب الذهبي مباشرة ثم اطلع على الشروط والأحكام.

واضغط على موافق اضغط على تحميل اسفل الشاشة وانتظر قليلا حتى يتم تنزيل الملف عبر هاتفك.

اذهب الى مدير التطبيقات واضغط على ملفات التنزيل.

ثم اضغط على تحميل واتساب الذهبي وانتظر حتى يتم التثبيت عبر هاتفك.

وانتظر حتى يتم التثبيت عبر هاتفك. ثم اضغط على فتح واضغط على كلمة متابعة والتالي.

ثم ادخل رمز الدولة وأدخل رقم الهاتف وهم بتأكيده مرة أخرى.

اضغط رمز التحقق المرسل اليك للتحقق من هويتك وبعد ذلك اذهب الى اعدادات الهاتف وهم بتحديد اسم وصورة، وقم بإضافة الأصدقاء.

مميزات تحميل الواتساب الذهبي