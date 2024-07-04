موقع نتائج الامتحانات .. رابط نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدورة الأولى علمي و ادبي برقم الاكتتاب

وزارة التربية والتعليم في سوريا تعمل على تفعيل رابط نتائج البكالوريا سوريا 2024 من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب العلمي والأدبي، وذلك بعد انتهاء الامتحانات قبل عشرة أيام، وتستمر حتى الآن عمليات الفحص والتدقيق لضمان تحديد النتائج بدقة، وقد أعلنت وزارة التربية السورية أنها ستتيح رابطًا خاصًا لنتائج البكالوريا 2024، يمكن من خلاله الاطلاع على النتائج باستخدام الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وتأتي هذه الخطوة في إطار تيسير الحصول على النتائج.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2024

وزارة التربية السورية أعلنت عن رابط نتائج البكالوريا 2024 في سوريا حيث تم الإعلان عن نتائج الدورة الأولى للفرع المهني، النفطي، مناجم وتعدين وذلك في حمص وبانياس والرميلان للدورة الأولى، حيث أن نسبة النجاح بلغت 43.71 بالمئة، كما أنها قامت بفتح باب التقديم على الاعتراضات وذلك في إدارة الثانويات حتى نهاية الدوام الرسمي في الأربعاء الموافق 10 تموز، كما أنها أعلنت عن برنامج الدورة التكميلية والتي سوف تكون خلال الأسبوع القادم.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن امتحانات البكالوريا للدورة الأولى قد بدأت يوم 26 مايو، وانتهت في 13 يونيو، وقد أتم طلاب الثانوية السورية في الفرعين العلمي والأدبي امتحاناتهم بنجاح على مستوى جميع المحافظات، بحسب ما أعلنت وزارة التربية السورية، ويتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح الموقع الرسمي وزارة التربية السورية.

او توجه إلى موقع نتيجة نت.

اختر القائمة وحدد “النتائج الامتحانية”..

اختر “نتائج عام 2024”.

انقر على “نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدورة الأولى”.

أدخل الاسم الثلاثي.

حدد الشعبة الدراسية سواء علمي أو أدبي.

أدخل رقم الاكتتاب.

اختر المدرسة التي يتبع لها الطالب.

اضغط على زر “استظهار النتيجة” لتظهر على الفور.

والجدير بالذكر أن بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الشهادة العامة في سوريا للدورة الأولى 558,865 طالبًا وطالبة، ولم تتلق الوزارة أي شكاوى من الطلاب خلال فترة الامتحانات التي استمرت لمدة 20 يومًا، وبالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة التربية السورية أن أسئلة الامتحانات اعتمدت على الفهم بدلاً من الحفظ الصم، مما يعكس تطورًا في أسلوب التعليم والتقييم

وزارة التربية سوريا نتائج البكالوريا

يمر طلاب الثانوية السورية بفترة من القلق والتوتر لذلك ينتظر الحصول على نتائجهم بشغف شديد، وقد أكدت وزارة التربية السورية وسيتم الإعلان عن رابط نتائج البكالوريا سوريا 2024 بعد اعتمادها، وأشارت أنها قد أتمت تصحيح عدة مواد، منها اللغة الفرنسية، اللغة الروسية، والفلسفة، وبالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من أكثر من 95% من تصحيح مادة الفيزياء، وبينما تجاوزت نسبة تصحيح معظم المواد الأخرى 50% من إجمالي أوراق الإجابات، وهذا يعكس الجهود المبذولة من قبل الوزارة لضمان إعلان النتائج في الوقت المحدد، كما تعمل أيضا الفرق المعنية بجد لضمان دقة التصحيح وسرعة إنجازه، مما يوفر الطمأنينة للطلاب وأولياء الأمور الذين يترقبون النتائج بفارغ الصبر.

كذلك يتم ترقب الإعلان عن نتائج الصف التاسع وذلك بعد انتهاء الامتحانات في النصف الثاني من شهر يونيو الماضي، حيث أن نتائج الامتحانات في سوريا تشغل بال الكثير من المواطنين وخاصة التاسع والبكالوريا التي من المفترض أن تظهر في الوقت الحالي خلال هذا الأسبوع.