“الأحداث الجديدة النارية“ عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس مترجم ومدبلج hd

من الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل متكرر في تلك الفترة هي موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس حيث أنه انتهى عرض الموسم الخامس منذ أيام ومنذ ذلك الحين والجميع يتساءل عن الموسم الجديد، يعد مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التي نالت إعجاب الكثير من الأشخاص من مختلف الدول في الوطن العربي حيث أنه يتحدث عن الدولة العثمانية ويذكر جميع الصراعات التي واجهتها الدولة من أجل الدفاع عن الإسلام، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس

الجدير بالذكر أنه من المقرر عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس في خلال الشهور القادمة وسوف يشهد الموسم الجديد مجموعة من الأحداث المثيرة والشيقة وهذا ما أوضحه البرومو الخاص بالحلقة الجديدة مما جعل جميع المتابعين ينتظروا عرضه بفارغ الصبر.

القنوات العارضة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس

قامت كل من قناة الفجر الجزائرية وآي تي في بعرض المسلسل على مدار المواسم السابقة ومن المقرر أن تقوم بعرض الموسم الجديد أيضا ويمكنكم تنزيل القنوات ومتابعة المسلسل وهذا من خلال استخدام الترددات التي سوف نوضحها لكم في السطور التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات

وهي تقوم بعرض المسلسل كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا في تمام الساعة 9 مساء، ويمكنكم أيضا متابعة الإعادة يوم الجمعة على نفس القناة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، يجب استخدام التردد التالي عند تنزيل القناة:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 5000.

تردد قناة آي تي في على القمر نايل سات

تقوم قناة آي تي في بعرض المسلسل يوم الأربعاء من كل اسبوع، لهذا يرجى استخدام الترددات الآتية عند تنزيل القناة:

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة آي تي في على عرب سات