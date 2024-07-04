صدرت نتائج السادس؟.. رابط كشوفات نتائج السادس الاعدادي البصرة وبغداد 2024 الان

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
صدرت نتائج السادس؟.. رابط كشوفات نتائج السادس الاعدادي البصرة وبغداد 2024 الان
نتائج السادس الاعدادي 2024

أسابيع قليلة ويتم إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية التي من بينها البصرة وبغداد، حتى أن هذه المرحلة الدراسية تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق، بحيث يحصل فيها الطلاب على الدرجات المستحقة وفقًا لأداءهم في المواد، مع رفع الكشوفات بالأسماء عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتيجة نت المتخصص في عرض النتائج.

تصحيح امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول

في ظل الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية العراقية ومختلف القطاعات العاملة في قطاع التعليم، فإنه يتم البدء في أعمال التصحيح والمراجعة فور الإنتهاء من الإمتحانات مباشرة، بحيث يتم العمل على رصد الدرجات بكل دقة ووضوح، لضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه من الدرجات، مع فتح باب الإعتراضات مباشرة أمام الطلبة الراغبين في إعادة التصحيح للمواد الخاصة بهم من جديد.

طريقة الحصول على نتائج السادس الاعدادي

ومن بين الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لإستخراج كشوفات نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في محافظات العراق، ما يلي:-

  • أن تتقدم لموقع الوزارة عبر الإنترنت.
  • أو الدخول لموقع نتيجة نت.
  • مع تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.
  • اختيار النتائج التي ترغب في الإستعلام عنها.
  • ليتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالطالب في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط مباشرة على زر “بحث”.
  • وعنده يتم عرض كشوفات نتائج السادس الاعدادي الدور الأول.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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